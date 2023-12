Biathlon Preuß: Gelbes Trikot „so lange wie möglich tragen“

Preuß war mit zwei zweiten und einem vierten Platz im schwedischen Östersund so gut wie noch nie in eine Saison gestartet. Lohn dafür war Platz eins in der Gesamtwertung und die Übernahme des begehrten Leibchens. Preuß (200 Punkte) führt vor dem Sprint am Freitag (14.25 Uhr/ARD und Eurosport) mit drei Zählern vor der Französin Lou Jeanmonnot (197), Dritte ist in Vanessa Voigt (165) aus Thüringen sogar noch eine weitere Deutsche.