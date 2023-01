Biathlon : Preuß hofft weiter auf WM: „Wird von Tag zu Tag klarer“

Ruhpolding Die gesundheitlich angeschlagene Ex-Weltmeisterin Franziska Preuß hofft weiterhin auf Einsätze bei der Biathlon-WM in Oberhof.

Die Zeit bis zum Saison-Höhepunkt, der am 8. Februar in Thüringen beginnt, würde in jedem Fall noch ausreichen, damit die 28-Jährige an den Start gehen kann, sagte der deutsche Mannschaftsarzt Bernd Wolfarth in Ruhpolding: „Das wird von Tag zu Tag klarer werden.“