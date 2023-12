American Football Punkte-Spektakel in NFL: Cowboys besiegen Seahawks

Keine der beiden Mannschaften hatte in der unterhaltsamen Begegnung mehr als acht Punkte Vorsprung - Seattle reichte aber weder das 28:20 noch das 35:27, um die sechste Niederlage der Saison zu verhindern. In der NFC West hat das Team den Anschluss an die San Francisco 49ers deswegen verloren. Die 49ers stehen bei acht Siegen und drei Niederlagen und treffen am Sonntag auf die Eagles.