Rennen in München : Rad-Cross: Weber beendet DM-Siegesserie von Meisen

München Sascha Weber hat die Siegesserie von Marcel Meisen beendet und ist deutscher Meister im Rad-Cross.

Judith Krahl hatte am Vortag souverän das Frauen-Rennen gewonnen. Nach zuletzt drei Titeln in Serie in der U23 holte sich die 21-Jährige die erste Elite-Meisterschaft. Im Ziel hatte die zweitplatzierte Lisa Heckmann 1:53 Minuten Rückstand auf Krahl, die Dritte Stefanie Paul noch mal eine Minute mehr. Titelverteidigerin Elisabeth Brandau war aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht am Start.