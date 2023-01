Unglück : Rallye-Pilot Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

Wasatch County Der weltweit vor allem durch seine Youtube-Videos bekannte Rallye-Pilot Ken Block ist tödlich verunglückt. Der US-Amerikaner starb bei einem Unfall mit einem Schneemobil in Wasatch County im US-Bundesstaat Utah.

Er sei am Boden zerstört, schrieb der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bei Instagram. Er sei derzeit die meiste Zeit nicht in den Sozialen Netzwerken aktiv, habe dann aber die Nachricht vom Tod eines lieben Freundes bekommen.

Hamilton betroffen

„Er war so ein wunderbarer Mensch, das Leben hat er in vollen Zügen genossen“, betonte Hamilton und erinnerte sich auch noch an ein gemeinsames Heli-Ski- und Snowboarderlebnis vor ein paar Jahren in Kanada: „Wir hatten so viel gegenseitigen Respekt.“