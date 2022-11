Biathlon : Rang drei und WM-Norm: Zobel überrascht sich selbst

Kontiolahti David Zobel gehörte nicht zu den Favoriten beim Biathlon-Auftakt. Und doch steht er auf dem Podium: Er schießt fehlerfrei, wird Dritter im Kontiolahti-Einzel und verdrängt einen Teamkollegen.

Lesser, der nach der Vorsaison seine Karriere beendet hatte, sprach vor dem Rennen am Dienstag noch mit Zobel und gab ihm Tipps. „Ich habe an Erik gedacht beim letzten Schießen“, berichtete Zobel, der sich erst in den Ausscheidungsrennen seinen Startplatz gesichert hatte und nun sofort die interne WM-Norm knackte. In Vuokatti hatte er im Verfolger das erste Mal in seiner Karriere viermal null geschossen, wie er berichtete. Und nun legte er im ersten Kräftemessen mit der internationalen Konkurrenz gleich nach. „Das macht unfassbar Spaß“, sagte Zobel.