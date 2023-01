Ex-Profi-Boxerin : Regina Halmich musste bessere Bezahlung hart durchboxen

Berlin Die ehemalige Profi-Boxerin Regina Halmich hat nach eigenen Angaben in ihrer Karriere viel länger und härter um gute Bezahlung kämpfen müssen als ihre männlichen Kollegen.

„Ich habe jedem alles gegönnt, jeder hat hart trainiert, es ist ein gefährlicher Sport. Aber man kann schon sagen: Das "in" in "Weltmeisterin" hat mich Millionen gekostet“, sagte die inzwischen 46 Jahre alte Halmich der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag). „Wirklich gut verdient habe ich erst in den letzten drei oder vier Jahren meiner Karriere, als ich einen Fernsehvertrag und Sponsoren hatte“, berichtete sie.