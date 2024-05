Pferdesport Reiter schlafen bei Lidl statt im Olympischen Dorf

„Grundsätzlich würden wir immer das olympische Dorf bevorzugen, denn das einmalige Erlebnis im Kreise der internationalen Sportfamilie ist jedem Olympiateilnehmer zu wünschen“, sagte Peiler. „Das war auch ein wichtiger Grund, warum wir in London und in Rio das Olympische Dorf als Unterkunft gewählt haben. Ein anderer Grund war, dass die Wegezeiten zwischen Unterkunft und Wettkampfstätte überschaubar waren.“ Das sei aber in Paris ganz anders. „Die langen Fahrzeiten haben uns dazu veranlasst, eine Unterkunft in der Nähe zu Versailles zu wählen“, erklärte der Leiter der deutschen Delegation.