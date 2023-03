Pferdesport : Reitsport: Krankenhaus-Besuch nach Doppelerfolg

Christian Kukuk belegte im Sattel von Nice van't Zorgvliet in Doha den zweiten Platz. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Doha Erst feiern die Springreiter Philipp Weishaupt und Christian Kukuk einen Doppelerfolg beim Auftakt der Global Champions Tour. Dann geht es ins Krankenhaus.

Die Springreiter Philipp Weishaupt und Christian Kukuk haben nach ihrem Doppelerfolg beim Auftakt der Global Champions Tour ihren Chef im Krankenhaus besucht. Ludger Beerbaum hatte sich am ersten Tag des Turniers in Doha bei einem Sturz das Bein gebrochen. Der 59-Jährige aus Riesenbeck war mit dem Pferd Christians Carado gestürzt.

Beim Großen Preis gab es im Stall Beerbaum Grund zum Feiern. Weishaupt siegte beim Start der Millionen-Serie im Sattel von Just Be Gentle vor seinem Riesenbecker Stallgefährten Kukuk auf Nice. Platz drei ging an den Franzosen Simon Delestre mit Dexter.