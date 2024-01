Handball-Europameisterschaft Rekorde, Favoriten, TV: So läuft die EM in Deutschland

Mit Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mannheim und München gibt es sechs Spielorte in Deutschland. Das DHB-Team - wie Rekord-Weltmeister Frankreich in Gruppe A - trägt seine Vorrundenspiele in Düsseldorf und Berlin aus. Gruppe B und E um Spanien und Schweden spielen in Mannheim. Gruppe C und F mit Top-Favorit Dänemark muss in München ran. Norwegen spielt in Gruppe D in der Hauptstadt um den Einzug in die Hauptrunde. Sollte sich Deutschland für die zweite Turnierphase qualifizieren, geht es in Köln weiter. Die anderen Hauptrundenspiele sind in Hamburg angesetzt. In Köln steigt auch die Finalrunde.