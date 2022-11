Sieg in Leipzig : Rhein-Neckar Löwen erreichen Achtelfinale im Handball-Pokal

Sieg in Leipzig

Leipzig Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben sich mit einem 36:27 (16:15)-Sieg beim Bundesliga-Rivalen SC DHfK Leipzig mühelos für das Achtelfinale im DHB-Pokal qualifiziert.

Die Mannheimer treffen nun in der nächsten Runde am 21./22. Dezember auswärts auf die MT Melsungen. Der letzte Achtelfinalist wird am 22. November zwischen Meister SC Magdeburg und dem Bergischen HC ermittelt.