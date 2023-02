Weltcup in Winterberg : Rodeln: Drei Rennen, drei deutsche Siege

Winterberg Auch nach der Weltmeisterschaft sind die deutschen Rennrodler weiter top unterwegs. In Winterberg ist das Team nicht zu schlagen.

Zwei Wochen nach den Weltmeisterschaften in Oberhof gab es beim Heim-Weltcup in Winterberg am Samstag in jedem der drei Rennen einen Erfolg. „Drei Siege, da kann man nur zufrieden sein“, sagte Bundestrainer Norbert Loch.