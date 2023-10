Tennis „Rohdiamant, der Schliff braucht“: Becker wird Rune-Coach

Aus der Trainingswoche wird nun ein festes Engagement. Beim an diesem Samstag beginnenden ATP-Turnier in Basel werde er erstmals dabei sein, verriet Becker im Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“. Auch zum prestigeträchtigen Paris Masters werde er mit Rune reisen und „ihm hoffentlich dabei helfen, dass er die Qualifikation für die ATP Finals in Turin schafft. Das ist das große Ziel und das ist die Aufgabe“. Laut eines Sky-Berichts soll Becker als sogenannter Supercoach bei ausgewählten Turnieren agieren, Lars Christensen aber weiter Trainer bleiben.