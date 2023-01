Handball-Weltmeisterschaft : Routinier und Rookie: Wolff und Birlehm glänzen bei WM

Kattowitz Andreas Wolff und Joel Birlehm bilden bei der Handball-WM ein harmonierendes Torwart-Gespann. Das gibt der Mannschaft den nötigen Rückhalt.

Der Torwart war beim 34:33-Sieg der gefeierte Matchwinner und wurde danach mit Lob überhäuft. „Als er locker wurde und vergessen hat, dass er bei einer WM ist, hat er uns mit seinen Emotionen und Paraden in überragender Weise geholfen“, adelte Bundestrainer Alfred Gislason den 25 Jahre alten WM-Neuling.

Der Torwart des Bundesliga-Dritten Rhein-Neckar Löwen blieb vor dem abschließenden Vorrundenspiel gegen Algerien an diesem Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) in Kattowitz trotz seines plötzlichen Wechsels vom Neben- zum Hauptdarsteller bescheiden. „Ich kenne meine Rolle und versuche der Mannschaft zu helfen“, sagte Birlehm. „Ich bin kein Traumtänzer und versuche es beim nächsten Mal, wenn ich gebraucht werde, wieder so zu machen.“