DFB unter Druck Rudi Völler sucht seinen Nachfolger als Bundestrainer

Er wirkte dabei beinahe wie jemand, der nicht Ende 33 war, sondern wie jener Müller, der mit 23 Jahren längst schon fünf Tore bei der WM 2010 erzielt hatte (und damit Torschützenkönig wurde) und 2014 bei dem Weltturnier-Triumph fünf weitere folgen lassen sollte. Dabei war der Münchner mit den spindeldürren Haxen zwischendurch aus der Mode gekommen, ein Nationalspieler maximal auf Abruf. Doch Hansi Flick nominierte ihn als eine seiner letzten Amtshandlungen als Bundestrainer in Abwesenheit des verletzten Niclas Füllkrug. Es habe schon Gründe gegeben, sagte Völler, „dass er im Aufgebot war“. Der Nur-für-einen-Tag-Bundestrainer hatte ihn dann auch gleich dem jüngeren Kai Havertz gegen Frankreich vorgezogen, der gerade so jung ist wie Müller damals zu seiner Hochzeit als Fußballer mit dem WM-Triumph in Rio (24). Für das Spiel, so Völler, „in dem der Druck so groß ist und die letzten Tage auch für die Spieler nicht so einfach waren“. Für dieses Spiel inmitten der großen Tristesse im Fußball-Land sei Müller „ideal“ gewesen, nicht nur als Spieler, sondern auch als „Mensch, Typ“.