Sportpolitik : Russischer Schachverband schließt sich Asien an

Berlin Der russische Schachverband verlässt Europa und wechselt nach Asien. So sollen russische Spieler wieder unter russischer Flagge starten können.

FIDE führt derzeit 190 russische Großmeister

In der Vorwoche hatte die FIDE beschlossen, dass russische Schachspieler, die in Europa leben, ab sofort ablösefrei zu einem Verband in Europa wechseln dürfen. Sie bekommen auch das Recht zur Teilnahme an der Einzel-Europameisterschaft.