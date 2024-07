Motorrad-WM Sachsenring: Lokalmatadoren bei Zuschauerrekord chancenlos

Schrötters Zukunft ist noch unklar. Für ihn stand an diesem Wochenende der Genuss im Vordergrund. Insgeheim hatte der Pilot aber schon ein wenig darauf gehofft, sich für 2025 präsentieren zu können. „Wäre ich heute in die Top Ten gefahren, dann wäre die Aufmerksamkeit vielleicht noch ein bisschen größer gewesen“, sagte er. „So bin ich aber in einem Alter, in dem ich nicht mehr ganz so interessant bin für diese Meisterschaft. Keine Ahnung, ob da irgendeiner trotzdem Lust darauf hat, weil er denkt, ein deutscher Fahrer wäre wichtig.“