Handball SC Magdeburg quält sich ins Halbfinale der Club-WM

Magdeburg zeigte immer wieder Konzentrationsmängel, machte zu viele Fehler. Eine Überzahl nutzte der Titelverteidiger, um wieder auf zwei Tore davonzuziehen, agierte dann aber erneut zu fahrig und geriet in Unterzahl sogar kurzzeitig in Rückstand. Nach 49 Minuten führte der SCM erstmals mit drei Treffern, hatte jetzt seine beste Phase in der Partie, baute den Vorsprung weiter aus. Im Halbfinale am 1. Oktober treffen die Magdeburger auf einen der anderen beiden Gruppensieger oder den besten Zweitplatzierten.