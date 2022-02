Schalke und Uefa : Das Problem mit Gazprom im Fußball

Gazprom ist Trikotsponsor des FC Schalke 04. Foto: dpa/Caroline SeidSeidel-Dißmannel

Gelsenkirchen/Düsseldorf Der FC Schalke 04 und der Fußball-Kontinentalverband Uefa sind eng mit dem russischen Staatsunternehmen Gazprom verbunden. Die Kritik an diesen Deals wird aktuell immer lauter. Raphael Brinkert, namhafter Schalke-Beobachter, fordert die Kündigung der Verträge.

Von Stefan Döring und Maximilian Lonn

In diesen Tagen flattern sie wieder über die Bildschirme zahlreicher Fußball-Fans: die digitalen Fahnen des russischen Staatsunternehmens Gazprom. Wenn am Dienstag- und Mittwochabend in der Champions League gespielt wird, kommt man nicht drumherum, den weißen Slogan auf blauem Grund auf den Banden am Spielfeldrand zu sehen. Ähnlich ergeht es Fans des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 bei jedem Spiel ihrer Mannschaft, wenn Simon Terodde und Co. den Namen des Energieriesen auf der Brust über den Rasen tragen.

Das russische Staatsunternehmen ist ein großer Geldgeber im internationalen Sport – vor allem im Fußball. Erst im vergangenen Jahr verlängerte Gazprom die Partnerschaft mit dem Kontinentalverband Uefa bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Beim FC Schalke 04 feierten sie Anfang des Jahres noch begeistert mit einem Text auf der Homepage die 15-jährige Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Trotz des Abstiegs verlängerte Gazprom 2021 den Vertrag mit dem hoch verschuldeten Verein bis 2025. In der Zweiten Liga soll Schalke pro Saison zehn Millionen Euro von dem Gasunternehmen bekommen. Das wäre ein hoher Betrag für diese Spielklasse.

Spätestens seit Montagabend, als Russlands Präsident Wladimir Putin de facto den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gab, wird besonders kritisch auf die Verflechtung von Gazprom mit dem europäischen Fußball geschaut – allen voran beim FC Schalke. „Schalke muss die Trennung von Gazprom aus den politischen Sanktionen gegen Russland ableiten. Gazprom ist ein Staatsunternehmen. Die Vertragsauflösung ist eine notwendige Konsequenz“, fordert Raphael Brinkert. Er ist der Macher der SPD-Wahlkampfkampagne für die Bundestagswahl 2021 und glühender Fan des Traditionsvereins. Brinkert pochte in der Vergangenheit immer wieder auf Veränderungen beim FC Schalke 04 und galt zwischenzeitlich sogar als möglicher Vorstandschef des Vereins. Einen Posten im Verein schloss der mehrfach ausgezeichnete Sport-Marketing-Experte zwar aus, als kritischer Beobachter ist er dem Revierclub aber treu geblieben.

FC Schalke und Gazprom: Brinkert fordert Verein zum Handeln auf

„Mit dem selbstauferlegten Leitbild und dem Wertekanon des 160.000 Mitglieder starken Clubs ist eine Zusammenarbeit mit Gazprom spätestens durch die Verletzung der territorialen Unversehrtheit der Ukraine nicht nur vereins- und geschäftsschädigend, sondern auch menschenverachtend. Club und Fans müssen nun gemeinsam zeigen, dass Werte und Leitbild aktiv gelebt werden“, sagte Brinkert, der ein Handeln des Vereins fordert. „Als drittgrößter Fußballverein der Welt und als einer der größten Arbeitgeber der Stadt Gelsenkirchen muss der FC Schalke 04 sich seiner sozialen Verantwortung stellen.“

Das scheint zumindest derzeit im Verein auch diskutiert zu werden. Schalke teilte mit, dass man die Situation „mit großer Sorge“ verfolgen würde und der Club sich grundsätzlich für Gewaltverzicht ausspreche.

Sich gänzlich von Gazprom und somit vom Handeln Russlands zu distanzieren, wird für Schalke aber nicht leicht. Schließlich ist Gazprom eng mit Schalke verbunden. Mit Matthias Warnig sitzt der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Gaspipeline Nord Stream 2, die von der Bundesregierung zunächst Ruhen gelassen wird, im Aufsichtsrat des FC Schalke. Gazprom besitzt 51 Prozent der Anteile an der Nord Stream AG – der Arm des russischen Staatsunternehmens reicht also bis in die Führungsetage des FC Schalke 04. Für Brinkert gibt es daher nur eine Lösung: „Matthias Warnig muss als Aufsichtsratsmitglied sofort ausgeschlossen werden – zumindest auf Zeit, so lange Russland gegen das Minsker Abkommen verstößt.“

Diskussion um Champions-League-Finale in St. Petersburg

Es könne nicht sein, dass Trikots mit dem Slogan eines Unternehmens getragen werden, das maßgeblich zur Finanzierung eines Staates beiträgt, der gegen geltendes Völkerrecht verstößt. „Die Folgeschäden dieses Sponsorings sind bereits jetzt weitaus größer als die Einnahmen durch das Unternehmen. Andere Sponsoren haben aufgrund des Deals mit Gazprom oft einen Bogen um den Verein gemacht. Fans haben keine Trikots gekauft“, sagt Brinkert.

Dennoch: Die Einnahmen durch den Sponsoring-Deal mit Gazprom haben Schalke wohl mehrfach vor dem finanziellen Kollaps bewahrt. Es ist aber nicht nur der FC Schalke 04, der massiv von Gazprom profitiert. Auch der Kontinentalverband Uefa hat sich dem Unternehmen verschrieben. Seit 2012 tritt es als Sponsor auf. Mit Alexander Dyukov sitzt seit 2021 der Vorstandsvorsitzende der Gazprom-Tochter Gazprom Neft im Uefa-Exekutivkomitee und im Mai 2022 findet das Champions-League-Finale just in St. Petersburg statt – jener Stadt, in der Gazprom den Hauptsitz hat und aus der Russlands Präsident Wladimir Putin kommt.