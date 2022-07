Leichtathletik : Schon 600 Doping-Kontrollen im Athletendorf der WM in Eugene

Schon 600 Doping-Kontrollen im Athletendorf der WM in Eugene

Rund um die Wettkämpfe in Eugene sind zahlreiche weitere Doping-Kontrollen geplant. Foto: Michael Kappeler/dpa

Eugene Zum Schutz der sauberen Sportlerinnen und Sportler hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene/USA ein umfangreiches Anti-Doping-Programm begonnen.

Wie die unabhängige Integritätskommission des Weltverbandes World Athletics mitteilte, sind bereits 600 Doping-Tests im Athletendorf der amerikanischen Stadt vorgenommen worden. Bei den Wettkämpfen in 49 Disziplinen von diesem Freitag an bis zum 24. Juli seien weitere 500 Kontrollen vorgesehen. Die Tests werden in Kooperation mit der amerikanischen Anti-Doping-Agentur (Usada) durchgeführt.