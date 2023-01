NBA : Schröder: Lakers müssen nicht unbedingt neue Spieler holen

Los Angeles Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sieht bei den Los Angeles Lakers keine zwingende Notwendigkeit, vor dem Ende der Transferphase in der NBA noch aktiv zu werden und den Kader zu verändern.

„So wie das Team jetzt ist, wenn alle wieder zurückkommen, haben wir glaube ich gute Chancen, was zu machen. Wir haben drei Hall of Famer in der Gruppe. Genug Talent haben wir auf jeden Fall“, sagte der Aufbauspieler aus Braunschweig der Deutschen Presse-Agentur.