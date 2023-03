NBA : Schröder stark bei Lakers-Sieg - Durant gibt Debüt für Suns

Los Angeles Lakers-Guard Dennis Schröder (vorne) zieht an Oklahoma City Thunder-Forward Dario Saric vorbei. Foto: Sue Ogrocki/AP

Oklahoma City Ohne LeBron James, Anthony Davis und D'Angelo Russell holen die Los Angeles Lakers in der NBA einen Sieg - weil Dennis Schröder überzeugt. Ein Superstar der Liga gibt sein Debüt für sein neues Team.

Angeführt von einem starken Dennis Schröder haben die Los Angeles Lakers einen wichtigen Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geholt. Gegen sein ehemaliges Team, die Oklahoma City Thunder, verbuchte der Nationalmannschafts-Kapitän 26 Punkte und war der beste Lakers-Profi beim 123:117-Sieg. Ohne den geschonten Anthony Davis und die verletzten LeBron James und D'Angelo Russell an seiner Seite hatte Schröder einen schwachen Start, steigerte sich in der zweiten Hälfte aber stark.