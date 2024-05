Basketball-Nationalmannschaft Schröder über Herbert-Abschied: „Schade und traurig“

Herbert hat die Nationalmannschaft im Sommer 2021 übernommen und in der Folge zu EM-Bronze und dem ersten WM-Titel der Verbandsgeschichte geführt. Sein ausgerufener Dreijahresplan endet nach der Heim-EM 2022 in Köln und Berlin und der WM 2023 in Asien mit Olympia in Frankreich. „Natürlich hat er uns die letzten zwei Jahre angeführt wie kein zweiter. Geiler Coach. Die Mentalität, die er zu dem Team gebracht hat, wie wir auftreten, die Rollenverteilung, das war einfach grandios“, sagte Schröder. „Ich finde es natürlich schade und traurig, dass er nicht weitermachen kann.“