Basketball-Star : Schröder will noch mit 40 Jahren auf Profi-Niveau spielen

Los Angeles Nationalspieler Dennis Schröder möchte noch bis ins hohe Sportler-Alter dem professionellen Basketball verbunden bleiben.

„Ich will noch mal in meinem Club in Braunschweig spielen“, fügte der Hauptgesellschafter des Bundesliga-Clubs der Basketball Löwen Braunschweig hinzu. Der 29-jährige gebürtige Braunschweiger würde auch gerne davor bei einem nicht-deutschen Club antreten: „Vielleicht in Madrid oder Barcelona.“ Der Point Guard schätzte hinsichtlich seines Engagements in den Vereinigten Staaten: „Ich habe hier vielleicht noch drei, vier, fünf gute Jahre. Und dann will ich nach Europa und will gerne eine Meisterschaft mit Braunschweig holen.“