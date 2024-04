Basketball Schröders Olympia-Plan: Urlaub, Training, Wagners anfeuern

Bis dahin will Schröder Zeit in Deutschland verbringen, wahrscheinlich auch mit seiner Frau Ellen noch mal für ein paar Tage in die USA reisen, um „Dinge zu erledigen“ - und beim ersten Playoff-Spiel der Orlando Magic dabei sein. Dort spielen seine Weltmeister-Kollegen Franz Wagner und Moritz Wagner, die in ihrer Karriere noch nie in der heißen Saisonphase der NBA aktiv waren. „Das war mein Wunsch, dass ich da auf jeden Fall unterstütze und da bin“, sagte Schröder. „Das habe ich mit denen auch so abgesprochen. Und ich mag mein Wort halten.“