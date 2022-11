Billie Jean King Cup : Schüttler traut Tennis-Damen Überraschung in Kroatien zu

Rijeka Trotz einiger Personalsorgen traut Teamchef Rainer Schüttler den deutschen Tennis-Damen im Playoff-Spiel in Kroatien am Wochenende eine Überraschung zu.

„Wir haben den Vorteil, dass wir nicht so den Druck haben. Der Druck liegt bei den Kroatinnen. Sie spielen zu Hause und sind von der Rangliste her favorisiert“, sagte Schüttler. Für Deutschland geht es am Freitag und Samstag (Tennis Channel live) aber auch um den Klassenerhalt in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups. In der ersten Runde hatte Deutschland in Kasachstan verloren, damals war Angelique Kerber noch dabei.