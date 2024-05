Eishockey-WM in Tschechien Schweizer Eishockey-Trauma: „Kann kein Silber mehr sehen“

Bei der nächsten Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden im kommenden Jahr wird es den nächsten Anlauf geben. Spätestens aber beim Heim-Turnier in Zürich und Fribourg im Mai 2026 peilt die Schweiz die Krönung an. „So weit in die Zukunft kann ich im Moment gar nicht schauen“, sagte der 40 Jahre alte Routinier Andres Ambühl. „Heute sind wir einfach alles nur traurig.“