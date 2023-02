The Ocean Race : Schweizer holen Etappensieg - Team Malizia Vierter

Kapstadt Freud und Leid am Kap der Guten Hoffnung: Boris Herrmanns Team Malizia ist trotz Siegeschancen nur als Vierter in Kapstadt angekommen. Etappensieger ist das Team Holcim - PRB mit Susann Beucke.

Boris Herrmanns Team Malizia ist auf der zweiten Etappe des Ocean Races am Sieg vorbeigesegelt. Am Ende einer Nervenschlacht kurz vor dem Ziel in Kapstadt reichte es für Malizia-Seaexplorer-Skipper Will Harris und die Crew unter deutscher Flagge nicht für einen Podiumsplatz.