Billie Jean King Cup Schwieriges Kerber-Comeback im deutschen Tennis-Team

„Ich liebe Tennis nach wie vor, doch bin ich nun in erster Linie Mutter, mit ganzem Herzen und großer Freude“, sagte Kerber: „Da gibt es eine kleine Person in meinem Leben, die ist viel wichtiger als Tennis.“ Die 13 Monate alte Liana begleitet die ehemalige Weltranglistenerste anders als sonst nicht zur Qualifikationsrunde im Billie Jean King Cup am 12. und 13. April in São Paulo gegen Brasilien. Der lange Flug, die Zeitumstellung und das veränderte Klima sind für die Mutter schon Herausforderung genug.