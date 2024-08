Paralympics in Paris Schwimmer Wetekam holt Bronze - Silber im Tischtennis

Keine Steigerung gelang Scholz, die Achte wurde. Allerdings musste die Athletin vom PSV Neumünster mangels Konkurrenz in ihrer eigenen Klassifizierung in einer anderen Wertungsklasse mitschwimmen, in der sie nahezu chancenlos ist. „Es sind zu wenig Rennen in den kleinen Startklassen. Das heißt, dass Inklusion mehr aufleben muss, damit alle ins Wasser können“, sagte Schott.