Weg nach Japan Selbstgemacht statt Amazon Prime: Basketballer mit WM-Doku

Bonn, Berlin, Hamburg und Abu Dhabi lauten die Stationen bis zur WM-Vorrunde in Okinawa, die an diesem Freitag (14.10 Uhr/Magentasport) gegen Co-Gastgeber Japan beginnt. In Folge eins „Teamfindung“ geht es unter anderem um die Reduzierung des Kaders auf die zwölf Spieler, die dann auch zur WM reisen dürfen. „So sehr ich diesen Job auch liebe: Das ist ein Tag, den ich wirklich hasse“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert zu den Gesprächen mit den gestrichenen Profis.