Basketball : Serbien sichert sich letztes WM-Ticket

Belgrad Serbiens Basketballer haben sich als letzte Mannschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Zum Abschluss der Qualifikation gewann das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic in Belgrad gegen Großbritannien klar mit 101:83.

Die WM findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und Indonesien statt. Dann will auch Serbiens NBA-Star Nikola Jokić dabei sein. Deutschland hatte sich bereits Ende des vergangenen Jahres das WM-Ticket gesichert. Die Auslosung findet am 29. März in Manila statt.