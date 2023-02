DEL : Sieg gegen Augsburg: Eisbären behalten Playoffs im Blick

Berlin Der deutsche Meister Eisbären Berlin hat einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Deutschen Eishockey Liga gemacht.

Am Sonntag gewann das Team von Trainer Serge Aubin das enorm wichtige Duell mit den Augsburger Panthern 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Nach zuletzt wieder drei Niederlagen in Serie sorgten Treffer von Yannick Veilleux (8. Minute), Matthew White (31./43.) und Nationalspieler Frank Mauer (36.) für den erlösenden Sieg des aktuellen Champions, der sich nach einem schwierigen Saisonverlauf nun sogar wieder Hoffnungen auf den Einzug in die Pre-Playoffs machen kann. „Das ist sowohl nach unten als auch nach oben sehr wichtig heute. Wir wollen natürlich unbedingt noch auf den Playoff-Zug aufspringen“, sagte Mauer während des Spiels bei MagentaSport.

Neun Spiele vor dem Ende der Hauptrunde haben die Eisbären nun 15 Punkte Vorsprung auf den Vorletzten Augsburg, der in einer Zwickmühle steckt. In dieser Saison könnten wieder zwei Teams aus der DEL absteigen. Der Tabellenletzte Bietigheim Steelers ist bereits abgeschlagen und so gut wie abgestiegen. Der Vorletzte steigt aber nur ab, wenn ein Team aus der DEL2 am Ende der Playoffs dort Meister wird, das auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Aufstieg erfüllt. Dadurch droht dem Vorletzten - wahrscheinlich Augsburg - nach dem Ende der DEL-Hauptrunde in einem Monat eine wochenlange Hängepartie, bis feststeht, ob es einen Aufsteiger aus der zweiten Liga gibt.