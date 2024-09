WTA-Turnier Siegemund beim Tennis-Turnier in Thailand im Halbfinale

Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Thailand ins Halbfinale eingezogen. Die 36-Jährige setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen Rebeka Masarova aus Spanien nach 2:07 Stunden mit 6:3, 6:4 durch. Im Halbfinale am Samstag trifft Siegemund auf die Niederländerin Arianne Hartono.