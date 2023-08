US Open Siegemund schimpft und weint: Wie „Betrügerin“ behandelt

Sie wird bei den US Open nun noch im Damen-Doppel im Einsatz sein und hat auch für das Mixed gemeldet. Beide Titel hat Siegemund in der Vergangenheit in Flushing Meadows bereits gewonnen. Auf die Frage, ob sie sich mit 36 erneut zu den US Open zurückkehren würde, antwortete sie: „Ich würde nur wiederkommen, weil es ein Slam ist. Aber bestimmt nicht, um den Leuten eine Show zu bieten. Wenn sie so agieren, verdienen sie keine Show. Ich bin geschockt.“