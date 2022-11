NFL : Siegesserie der Eagles gerissen: Commanders gewinnen

Philadelphia Die Washington Commanders haben die Siegesserie der Philadelphia Eagles in der NFL beendet.

In Philadelphia holten die Commanders ein 32:21 gegen das zuvor einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Mit Taylor Heinicke als Quarterback profitierten die Gäste vor allem von drei Ballverlusten der Eagles - so viele, wie in den acht Spielen zuvor zusammen. Heinicke blieb ohne Touchdown und leistete sich selbst eine Interception, konnte am Ende aber dennoch den fünften Sieg im zehnten Spiel bejubeln.