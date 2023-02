Weltcup : Skeleton-Weltmeisterin Kreher in Innsbruck auf Rang sieben

Skeleton-Weltmeisterin Kreher in Innsbruck auf Rang sieben

Skeleton-Pilotin Susanne Kreher in Aktion. Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA/dpa

Innsbruck Die deutschen Skeleton-Pilotinnen sind beim Weltcup in Innsbruck/Igls deutlich am Podest vorbeigefahren.

Hermann haderte mit ihrem schlechten Start und einigen Patzern in den Läufen. „Da habe ich mich über die Fahrspur geärgert, denn es wäre definitiv mehr drin gewesen“. Dennoch bleibt sie vor dem Weltcupfinale in der kommenden Woche im lettischen Sigulda die Führende in der Gesamtwertung.