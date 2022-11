Weltcup : Ski-Ass Jocher will konstant unter die besten 20

Ski-Ass Jocher will konstant unter die besten 20

Simon Jocher will sich im Weltcup behaupten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Lake Louise Skirennfahrer Simon Jocher peilt nach zwei Top-Ten-Ergebnissen im vergangenen Weltcup-Winter den nächsten Meilenstein in seiner Karriere an.

„Ich will öfter dahin. Klar habe ich Blut geleckt, wenn ich so gut mithalten kann in der Weltspitze“, sagte der 26 Jahre alte Schongauer vor der ersten Abfahrt im kanadischen Lake Louise. Ein Podestplatz fehlt dem Oberbayern noch.