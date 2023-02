Anflug auf WM-Gold : Ski-Ass Kira Weidle will „nicht nur Passagier“ sein

Méribel WM-Silber hat Abfahrerin Kira Weidle schon. Das ist Druck und Erleichterung zugleich. Nun soll Gold her.

„Klar will ich ganz oben stehen, 'ne Silberne habe ich schon“, sagte Weidle vor ihrem Start in der Königsdisziplin am Samstag (11.00 Uhr/Eurosport und ZDF). Beim Saisonhöhepunkt 2021 in Cortina d'Ampezzo war die Starnbergerin überraschend auf Platz zwei gefahren.