Nachhaltigkeitsstrategie : Ski-Weltverband Fis weist Klima-Kritik zurück

Österreichs Skirennfahrer und Klimaschutz-Aktivist Julian Schütter präsentiert einen von rund 150 Athleten unterzeichneten Brief. Foto: Michael Kappeler/dpa

Courchevel Der Ski-Weltverband Fis hat die Kritik vieler Wintersportler an seinen Nachhaltigkeitsbemühungen entschieden zurückgewiesen.

„Seit 2021, als Präsident Eliasch an die Spitze der Fis gewählt wurde, steht die Nachhaltigkeit im Zentrum des Verbandes. Sie ist eine Priorität bei allem, was die Fis tut“, hieß es in einer Verbandsmitteilung.