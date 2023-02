Nordische-Ski-WM : Skilangläuferin Gimmler scheidet bei WM im Halbfinale aus

Planica Skilangläuferin Laura Gimmler ist als beste deutsche Sprinterin bei der Weltmeisterschaft in Slowenien im Halbfinale ausgeschieden.

Die 29-Jährige wurde in Planica in ihrem Halbfinallauf abgehängt und hatte keine Chance auf das Finale der besten sechs Läuferinnen. Gimmler hatte mit einem vierten Platz in der Qualifikation und zuletzt guten Weltcup-Resultaten Hoffnung auf eine Überraschung gemacht.