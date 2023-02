Weltcup in Palisades Tahoe : Skirennfahrer Straßer Zehnter im Slalom in Kalifornien

Palisades Tahoe Linus Straßer hat im ersten Slalom-Weltcup nach den alpinen Weltmeisterschaften eine Top-Platzierung verpasst.

Furioser Ginnis nach Video Review disqualifiziert

US-Rennen weiter in der Kritik

Das Rennen im kalifornischen Wintersportgebiet hatte für reichlich Kritik gesorgt. Es ist das zweite Mal in diesem Winter, dass die Herren in die USA geflogen sind. Im November waren die Alpinen in Beaver Creek gewesen. Anstatt die US-Rennen in Palisades Tahoe und Aspen direkt im Anschluss auszutragen, legte der Weltverband Fis sie ans Saisonende.