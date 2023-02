DSV-Athlet : Skispringer Geiger vor Rückkehr: „Fühle mich besser“

Willingen Deutschlands Skisprung-Hoffnung Karl Geiger hofft nach seiner kurzen Wettkampfpause auf ein erfolgreiches Comeback im Weltcup.

„Das Training in Oberstdorf hat mir gut getan. Wir haben gut trainiert, konnten die Trainings in Oberstdorf bei optimalen Bedingungen machen. Ich fühle mich besser, ich habe wieder etwas mehr Sicherheit zurückgekriegt“, sagte der 29-Jährige. Beim Heimspiel in Willingen stehen nach dem Mixed am Freitag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) auch zwei Einzelspringen an.