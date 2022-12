Vierschanzentournee : Skispringer Geiger zu Tournee-Niederlagen: „Ärgert ungemein“

Oberstdorf Skispringer Karl Geiger ist vom ständigen deutschen Scheitern bei der Vierschanzentournee zunehmend genervt.

„Die eigenen Erwartungen sind immer am höchsten. Für uns selbst ist es ein Riesenziel. Es ärgert ungemein, wenn es nicht funktioniert. Wir haben hier schon was vor. Ich glaube schon, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen wollen“, sagte der 29-Jährige vor dem Quali-Start der Tournee an Mittwoch (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oberstdorf. „So entsteht auch ein gewisser Ehrgeiz.“ Der letzte deutsche Tournee-Gesamtsieg ist 21 Jahren her, damals siegte Sven Hannawald.