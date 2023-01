Weltcup : Skispringerin Althaus dominiert in Hinterzarten

Hinterzarten Skispringerin Katharina Althaus hat beim Heimspiel in Hinterzarten einen deutlichen Sieg eingefahren. Die 26 Jahre alte Allgäuerin sprang 107 und 102 Meter und distanzierte damit die komplette Konkurrenz um 21,2 Punkte.

Althaus rückt damit gut drei Wochen vor der WM im slowenischen Planica auch näher an die Weltcup-Führende Eva Pinkelnig heran. Die Österreicherin (92,5 und 97 Meter) musste sich diesmal deutlich geschlagen geben. Die Qualifikation am Freitag war wegen technischer Probleme beim Datendienstleister abgesagt und am Samstag nachgeholt worden. Auch am Samstag funktionierte der Datenticker des Weltverbandes Fis nicht einwandfrei.