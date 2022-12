Weltcup : Skispringerin Althaus in Ljubno auf Platz drei

Skispringerin Althaus in Ljubno auf Platz drei

Ljubno Anna Odine Ström hat das letzte Weltcup-Skispringen des Jahres 2022 im slowenischen Ljubno gewonnen.

Die 24 Jahre alte Norwegerin setzte sich an Silvester mit Sprüngen auf 91,5 und 90,5 Meter durch. Hinter ihr schafften es auch Eva Pinkelnig (Österreich) als Zweite und Katharina Althaus (Oberstdorf) als Dritte auf das Podium. Olympia-Silbergewinnerin Althaus verbesserte sich im zweiten Durchgang noch von Platz vier auf drei. Die 26-Jährige landete Sprünge auf 90 und 85,5 Meter. Die ersten beiden Wettbewerbe des sogenannten Silvester-Turniers in Villach in Österreich hatte die 34 Jahre alte Pinkelnig für sich entschieden.