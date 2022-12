Weltcup : Skispringerin Althaus Zweite in Villach

Skispringerin Althaus Zweite in Villach

Katharina Althaus wurde in Villach Zweite. Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA/dpa

Villach Skispringerin Katharina Althaus hat sich beim Silvester-Turnier deutlich gesteigert und die Rückkehr aufs Podium geschafft.

Die 26-Jährige belegte im österreichischen Villach nach Sprüngen auf 92 und 92,5 Meter den zweiten Platz und musste sich nur der Österreicherin Eva Pinkelnig geschlagen geben. Pinkelnig sprang 94,5 und 94,5 Meter, sie führt sowohl den Gesamtweltcup als auch das Silvester-Turnier an. Nach den beiden Wettbewerben in Österreich stehen weitere Springen im slowenischen Ljubno an.