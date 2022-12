Heim-Weltcup : Snowboarder enttäuschen bei Mixed-Weltcup in Winterberg

Snowboarder enttäuschen bei Mixed-Weltcup in Winterberg

Konnte in Winterberg keine Akzente setzen: Ramona Theresia Hofmeister. Foto: Sven Hoppe/dpa

Winterberg Die deutschen Snowboarder haben beim Mixed-Teamevent in Winterberg den erhofften Podestplatz klar verpasst.

Am Sonntag steht für die Snowboarder in Winterberg das Einzelrennen im Parallel-Slalom an.