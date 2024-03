Wintersport Snowboarderin Hofmeister vor historischem Erfolg

Bislang hatten es in der Snowboard-Historie nur die Schweizerin Patrizia Kummer 2014 und Zan Kosir aus Slowenien 2015 geschafft, in einer Saison alle drei Kristallkugeln zu gewinnen. Und das waren noch ganz andere Zeiten, bei den Frauen etwa fanden nur sechs Rennen statt. In den vergangenen zehn Jahren engagierten sich immer mehr Nationen im Snowboard, die Sportart entwickelte sich rasant, die Leistungsdichte nahm enorm zu. Gerade in diesem Umfeld so konstant Weltklasse zu sein, „das ist schon herausragend“, lobt der deutsche Verbandssportdirektor Andreas Scheid.