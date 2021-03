Modus, Spielplan und TV : So läuft die Olympia-Quali der Handballer

So läuft die Olympia-Quali der Handballer

Berlin An diesem Wochenende werden die letzten sechs Tickets für das Handballturnier bei den Olympischen Spielen in Tokio vergeben. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Die DHB-Auswahl bekommt es in Berlin mit dem WM-Zweiten Schweden, dem EM-Vierten Slowenien und Afrika-Vertreter Algerien zu tun.

Zum Auftakt trifft die deutsche Mannschaft am Freitag (15.15 Uhr) auf Schweden. Die ARD überträgt live. Am Samstag (15.35 Uhr) kommt es zum Duell mit Slowenien, den Abschluss bildet am Sonntag (15.45 Uhr) das Spiel gegen Algerien. Beide Begegnungen zeigt das ZDF live.